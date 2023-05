Schaut euch den Trailer zum Will Smith-Spiel Undawn an!

I Am Legend copy Undawn hat einen brandneuen Trailer gezeigt, in dem wir einen etwas tieferen Einblick in die postapokalyptische Welt erhalten. Es überrascht nicht, dass es sowohl das Sammeln von Ressourcen als auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Spielern und, etwas ironischerweise, Will Smith selbst bietet, der dem Spiel seine Parabel geliehen hat. Undawn folgt einem F2P-Modell und wird am 15. Juni für Windows und Smartphones veröffentlicht.

Ist das etwas, das Sie interessant finden, oder ist das ganze Postapokalypse-Genre inzwischen abgenutzt?