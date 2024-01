Schaut euch den Teaser zur Serie "Der talentierte Mr. Ripley" an

HQ

Am 4. April können wir uns auf eine weitere Adaption des RomansThe Talented Mr. Ripley freuen, diesmal mit Andrew Scott, Johnny Flynn und Dakota Fanning in den Hauptrollen. Die von Netflix produzierte Miniserie wird Tom bei der Ausführung verschiedener zwielichtiger Aufträge für seinen wohlhabenden Arbeitgeber begleiten, und Sie können sich den Teaser und eine kurze Zusammenfassung unten ansehen.

Ein Betrüger namens Ripley, der in den 1960er Jahren in New York lebt, wird von einem wohlhabenden Mann angeheuert, um ein komplexes Leben voller Betrug, Betrug und Mord zu beginnen.

Ist das etwas, das du dir ansehen wirst?