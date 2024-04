Schaut euch den Sand Land Launch-Trailer an

HQ

Nur noch einen Tag bis zur Veröffentlichung von Sand Land hat Bandai Namco nun den Launch-Trailer für ein actiongeladenes, farbenfrohes und unterhaltsames Abenteuer geteilt - basierend auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama.

Gestern konnten wir endlich unsere Eindrücke teilen, und wir mögen vor allem, was der Titel zu bieten hat, mit Fahrzeugkämpfen, großen Bosskämpfen, Rennen, Nebenquests, Erkundungen und vielem mehr. Schauen Sie sich auch den Trailer unten an, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, was er zu bieten hat.