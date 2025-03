Schaut euch den ersten Teaser-Trailer für J.J. Abrams' kommende Serie an Duster

J.J. Abrams arbeitet derzeit an einer kommenden HBO Max-Serie namens Duster , die gerade ihren ersten Teaser-Trailer bekommen hat. Er folgt der neuen FBI-Agentin Nina (Rachel Hilson), die versucht, ein Verbrechersyndikat zu Fall zu bringen, und einen geschickten Fluchtfahrer (Josh Holloway) braucht.

Die Serie spielt in den staubigen Staaten des Südwestens der Vereinigten Staaten in den frühen 1970er Jahren, und dem Video nach zu urteilen, sieht sie ganz anders aus als alles, woran Abrams zuvor gearbeitet hat - auch wenn die Produktionskosten übertrieben erscheinen. Duster feiert am 16. Mai Premiere und besteht aus acht Episoden.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.

HQ