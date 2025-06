Schaut euch den epischen Trailer zur dritten Staffel von Foundation an

HQ

Wir haben keine Zeit mehr. Das Kleonische Imperium ist geschwächt, das Foundation ist stark geworden - aber eine neue galaktische Bedrohung zeichnet sich am Horizont ab: der Kriegsherr The Mule. Ein scheinbar furchterregender Gegner, gespielt von Pilou Asbæk, der die Galaxie dominieren will.

Für diese dritte Staffel hat sich die Besetzung erheblich erweitert, mit mehreren neuen Namen wie Cherry Jones, Troy Kotsur, Synnøve Karlsen und Cody Fern. Natürlich kehren auch einige der bisherigen Darsteller zurück, darunter Jared Harris, Lee Pace und Laura Birn, und Apple hat den Premierentermin auf den 11. Juli festgelegt. Schauen Sie sich den Trailer unten an.