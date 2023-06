Schaut euch den blutigen Trailer zu Crackcoon an!

HQ

Attack of the Meth Gator, Kokainhai, Crackodile, Kokainbär und jetzt Crackcoon - der Trend zu billig produzierten Horrorfilmen mit drogenverseuchten Tieren in der Hauptrolle ist nach wie vor an der Tagesordnung. Der Film, der von Brad Twigg produziert wurde, hat sein Budget per Crowdfunding zusammengekratzt und handelt von einem unschuldigen Waschbären, der ausrastet, nachdem er versehentlich Drogen eingenommen hat. Sie können sich hier den Trailer zu Crackcoon ansehen und einen Vorgeschmack auf die blutigen Eskapaden des Tieres erhalten. Sie können die Inhaltsangabe des Films unten lesen:

Als eine synthetisch veränderte Straßendroge während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei von einem Drogendealer im Wald weggeworfen wird, erweist sich der Fallout als nichts weniger als schrecklich, als ein unschuldiger Waschbär sie frisst und sie in eine alptraumhafte Tötungsmaschine direkt aus den Eingeweiden der Hölle verwandelt. Mit ahnungslosen Campern, Touristen und Bewohnern einer Berggemeinde, die sich alle in unmittelbarer Nähe des Epizentrums befinden, ist niemand vor dem unerbittlichen Amoklauf des Monsters sicher.

Welches Tier würdest du gerne als nächstes in seinem eigenen Film auf einen drogengetriebenen Berserker-Amoklauf gehen sehen?