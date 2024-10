Schaut euch den actiongeladenen Redacted Launch-Trailer an

HQ

Im Frühling erfuhren wir, dass Striking Distance (The Callisto Protocol) an etwas völlig Neuem arbeitete - was anscheinend nicht The Callisto Protocol 2 war. Damals hieß es einfach Project Birdseye und erst auf der Gamescom im August bekamen wir einen genaueren Blick darauf und die Bestätigung, dass das Spiel Redacted heißt.

Trotz eines völlig anderen Stils, sowohl grafisch als auch vom Gameplay, findet es in der gleichen Welt und im selben Black Iron Prison statt wie The Callisto Protocol. Morgen ist es endlich soweit für die Premiere auf PC, PlayStation und Xbox und wir arbeiten an einem Review, werden aber leider noch ein paar Tage brauchen.

Wir haben jedoch einen Launch-Trailer für diejenigen, die mehr über dieses Action-Roguelike erfahren möchten. Schauen Sie sichRedacted das Video unten an.