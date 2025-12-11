Schaut euch das Supergirl Filmplakat vor dem heutigen Trailer an

HQ

Wie wir vor zwei Tagen bereits berichteten, sehen wir diese Woche den ersten Trailer zu Supergirl, und am Mittwochabend gab Produzent und DC-Chef James Gunn endlich bekannt, wann der Film ausgestrahlt wird. Wir können nun bestätigen, dass es heute um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MEZT veröffentlicht wird.

Während wir auf den Trailer in ein paar Stunden warten (den findest du natürlich hier auf Gamereactor), hat Gunn uns in den sozialen Medien ein paar sehr kurze Teaser präsentiert – und das Filmposter geteilt, einschließlich des Slogans: "Truth, Justice, Whatever."

Schauen Sie es sich unten an. Wir sind heute Abend mit dem Trailer und weiteren Informationen zurück.