Schaut euch das durchgesickerte Bild von Bluepoints abgesagtem God of War-Titel an

Jahrelang gab es Spekulationen darüber, woran Bluepoint gearbeitet hat, seit Sony diese Remake-Experten übernommen hat, und es gab seit langem Gerüchte über neue Versionen von Metal Gear und Killzone. Anfang des Jahres haben wir dann endlich die Antwort bekommen – was natürlich spannend, aber auch extrem enttäuschend war.

Der Grund, warum es enthüllt wurde, war, dass es gerade gestrichen worden war. Es wurde eines von vielen abgesagten massiven Live-Service-Projekten, in die Sony in den letzten Jahren investiert hatte, und wir schrieben, dass Bilder wahrscheinlich früher oder später durchsickern würden. Und genau das ist jetzt passiert.

Mp1st ist auf eine ganze Reihe von Bildern aus dem unvollendeten Abenteuer gestoßen, die zeigen, dass es eindeutig griechisch inspirierte Architektur und Umgebung gibt. Klicken Sie auf den Link, um sie sich anzusehen, und Sie finden auch einige im X-Beitrag unten.

Wir wissen nicht, was Bluepoint heute macht, aber es soll ein Einzelspieler-Abenteuer sein. Die Gerüchte reichen von einem Remake von Bloodborne und dem ersten God of War bis hin zu etwas völlig Neuem. Aber wenn man bedenkt, dass die Arbeit an dieser Live-Service-Version von God of War erst vor kurzem eingestellt wurde, sollten wir davon ausgehen, dass es einige Jahre dauern wird, bis wir tatsächliche Ergebnisse sehen.