Schaut euch das aktuelle Gameplay des abgebrochenen Timesplitters-Spiels an

Nach fast zwei Jahrzehnten sah es so aus, als würden wir endlich das lang erwartete vierte Spiel der Timesplitters-Serie bekommen, aber Embracer ging das Geld aus und als Konsequenz wurde Free Radical Design geschlossen und die Arbeit am nächsten Timesplitters wurde eingestellt.

Aber wie so oft nach Studioschließungen wollen die Mitarbeiter in der Regel zeigen, woran sie gearbeitet haben. Dazu gehört auch Rob Steptoe, der bei Free Radical Design an Timesplitters gearbeitet hat, und über LinkedIn hat er jetzt ein fünfminütiges Video des Spiels geteilt und schreibt:

"Ihr wollt also etwas über das abgesagte TimeSplitters-Spiel wissen? Ich werde auf jeden Fall posten, was ich kann.... Die Embracer-Gruppe kann sich irgendwo in einer Höhle verstecken... "

Das Spiel war anscheinend ein Remake von Timesplitters 2 und die Idee war, dass es kostenlos spielbar sein würde. Selbst in diesem frühen und unfertigen Zustand sieht es auf jeden Fall recht unterhaltsam aus, findest du nicht?