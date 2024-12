Schaut euch an, was das Feybreak-Update Palworld Spielern zu bieten hat

HQ

Palworld erschien während der Game Awards, als der Entwickler Pocketpair eine neue, große Erweiterung vor Ende des Jahres versprach. Und sie scheinen dieses Versprechen mit sehr geringem Abstand einzulösen.

Am 23. Dezember wird das Update Feybreak veröffentlicht, das (wie wir bereits berichtet haben) eine neue Insel enthält, die sechsmal so groß ist wie Sakurajima und auch eine Reihe neuer Pals und andere neue Funktionen bietet. Dies und vieles mehr untermauerten sie, indem sie den Trailer unten zeigten.

Was die Palworld Erweiterung Feybreak in genau zehn Tagen zum bunten Abenteuer beiträgt, erfahrt ihr in diesem Video.