Schauspielerin Michelle Gomez sagt, sie unterstütze die Rechte von Transsexuellen nach dem Harry-Potter-Casting

Michelle Gomez, die schottische Schauspielerin, die für ihre Rollen in Doom Patrol, Doctor Who, The Flight Attendant und mehr bekannt ist, hat nach ihrem Casting in einem Harry-Potter-Projekt ein Statement zur Unterstützung von Trans-Rechten und Trans-Personen abgegeben.

Gomez wurde für die Rolle des Professor McGonagle in der kommenden Audioserie der ursprünglichen sieben Harry-Potter-Bücher von Pottermore Publishing und Audible gecastet. Gomez hat für ihr Casting einige Gegenreaktionen erhalten und seitdem in ihrer Instagram-Story geantwortet (via Entertainment Weekly).

"Ich möchte direkt auf die Bedenken eingehen, die über meine Beteiligung an diesem Projekt geäußert wurden. Ich höre euch und verstehe, warum das für viele schmerzhaft ist. Ich möchte klarstellen, dass ich an der Seite von Trans-Menschen stehe und die Rechte von Trans-Menschen unterstütze – voll und ganz und ohne zu zögern", schrieb sie. "Als ich diese Rolle annahm, tat ich dies als jemand, der die Geschichten und das, was sie für so viele bedeuteten, schon immer geliebt hat – besonders für diejenigen, die in dieser Welt Trost und Identität fanden. Ich verstehe jetzt klarer, wie kompliziert und verletzend sich diese Assoziation anfühlen kann, und ich nehme das ernst."

Zu den weiteren Darstellern des Projekts gehören Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew McFadyen als Voldemort, Riz Ahmed als Professor Snape und Cush Jumbo als Erzähler. Das erste Buch wird am 4. November veröffentlicht, die folgenden Bücher erscheinen monatlich.

