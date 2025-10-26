Schauspielerin June Lockhart stirbt im Alter von 100 Jahren

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass June Lockhart, die amerikanische Schauspielerin, die mit ihren Rollen in "Lassie " und "Lost in Space " zur archetypischen TV-Mutter der 1950er und 1960er Jahre wurde, in ihrem Haus in Santa Monica gestorben ist. Als Tony-Award-Gewinner und mehrfacher Emmy-Nominierter baute Lockhart eine Karriere auf, die eine Brücke zwischen dem klassischen Hollywood und dem goldenen Zeitalter des Fernsehens schlug. Ihr Charme und Witz trugen sie vom Broadway in den Weltraum und inspirierten dabei das Publikum (und sogar zukünftige Astronauten). Ihre Familie bestätigte, dass sie eines natürlichen Todes starb und ein Vermächtnis hinterließ, das über Jahrzehnte der Leinwandgeschichte hinweg geschätzt wurde. Ruhe in Frieden, June Lockhart.