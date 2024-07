Schauspielerin Erica Ash verstorben

HQ

Die Schauspielerin Erica Ash ist im Alter von nur 46 Jahren an Krebs gestorben. Ihren Durchbruch schaffte sie 2007 in Rosie O'Donnells Comedy-Serie The Big Gay Sketch Show, außerdem spielte sie in Filmen wie Uncle Drew, Scary Movie 5, We Have a Ghost und der TV-Serie Survivor's Remorse. Ihre Mutter Diann Ash teilte diese Aussage mit CNN:

"Wir sind zutiefst traurig, den Tod unserer geliebten Tochter, Schwester und Freundin Erica Chantal Ash bekannt zu geben. Erica war eine erstaunliche Frau und talentierte Entertainerin, die mit ihrem scharfen Witz, ihrem Humor und ihrer echten Lebensfreude unzählige Leben berührte. Ihr Andenken wird für immer in unseren Herzen leben."

Unsere Gedanken sind bei ihren Lieben.