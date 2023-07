Schauspieler werfen Netflix vor, Mindestlöhne zu zahlen: "Wir wurden nie entschädigt, nachdem die Show ein Erfolg wurde"

HQ

Die meisten von uns erinnern sich an die Gefängnisserie Orange is the New Black, eine der erfolgreichsten Produktionen von Netflix seit ihren Anfängen, die zusammen mit Stranger Things, Wednesday und Dahmer dem Streaming-Giganten viel Geld einbrachte. Doch trotz des Erfolgs sahen die Schauspieler kaum einen Cent mehr als Belohnung für ihre Bemühungen. Laut einem Interview mit The New Yorker, in dem mehrere der Beteiligten jetzt darüber sprechen, dass Netflix unglaublich niedrige Löhne gezahlt hat - weniger als 900 US-Dollar pro Folge.

Kimiko Glenn, Emma Myles, Beth Dover, Alysia Reiner, Diane Guerrero, Taryn Manning und Lea DeLaria gehören zu denen, die enthüllt haben, wie der Auftritt bei Orange is the New Black sie letztendlich Geld gekostet hat. Einige von ihnen mussten neben der Schauspielerei ihren regulären Jobs nachgehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zum Beispiel sagte Beth Dover während des Interviews, dass:

"Es hat mich tatsächlich Geld gekostet, in Staffel 3 und 4 dabei zu sein, da ich vor Ort gecastet wurde und mich selbst ausfliegen musste usw."

"Aber ich war so aufgeregt über die Gelegenheit, in einer Show zu sein, die ich liebe, also habe ich den Hit genommen. Es ist wahnsinnig."

Sie erklärte auch, wie Netflix die Beteiligten darüber belogen hat, wie viel Geld die Show verdient hat. Für die Aktionäre hingegen erzählten sie eine ganz andere Geschichte und prahlten mit dem Erfolg.

"Sie sagen uns: 'Oh, wir können euch nicht so viel bezahlen, weil wir ein paar Cent kneifen'."

"Aber dann sagt Netflix seinen Aktionären, dass sie mehr verdienen als je zuvor. Wir sind bei weitem nicht angemessen entschädigt worden."

Sind Sie der Meinung, dass Schauspieler in Serien und Filmen am Erfolg teilhaben sollten, oder sollten sie feste Gehälter ohne Bonus erhalten?