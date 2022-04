Schauspieler vom Master Chief beschwichtigt besorgte Zuschauer, die Paramounts Halo-Serie nicht mögen

HQ

Die ersten beiden Episoden von Paramounts Halo-Serie sind bereits veröffentlicht worden und obwohl die Zuschauerzahlen sehr hoch zu sein scheinen, ist klar, dass sich einige Fans davon etwas anderes erhofft hatten. Der Schauspieler Pablo Schreiber, der den Master Chief in der Serie spielt, hat auf Instagram einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er auch diejenigen anspricht, die bislang noch nicht von seiner Performance überzeugt sind:

"An alle Fans, die so lange auf diesen Moment gewartet haben, und an all die Neuankömmlinge, die mit so überwältigender Unterstützung und Liebe [auf die Ausstrahlung der Halo-Serie] reagiert haben; ich fühle mich geehrt und bin demütig, diesem erstaunlichen Universum und dieser fantastischen Hintergrundgeschichte dienen zu dürfen. Für alle 'Fans', die gegen die Heimmannschaft wetten, die die Serie hassten, bevor sie sie gesehen haben, und die mit dem, was wir tun, nicht einverstanden sind; ich respektiere eure Meinung und liebe auch euch. Denn die Wahrheit ist, dass wir das Gleiche lieben. Und ich werde jeden Tag [hart daran arbeiten], um diese Show zur besten Version ihrer selbst zu machen, um Aufmerksamkeit und Respekt in dieses Halo-Universum zu bringen, das wir lieben. Für uns alle..."