Schauspieler Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren verstorben

Heute wachten wir in Europa mit der traurigen Nachricht auf, dass Udo Kier, der gefeierte deutsche Schauspieler, der Hollywood mit seinen unwiderstehlichen blauen Augen eroberte, im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben ist, berichtete sein Partner, der Künstler Delbert McBride, gegenüber Variety.

Udo Kier (geboren als Udo Kierspe 1944 in Köln, Deutschland) begann seine Schauspielkarriere in jungen Jahren, nachdem er nach London gezogen war, als er volljährig wurde, wo er später vom gefeierten Künstler Andy Warlhol entdeckt wurde, der ihn verpflichtete, die Dracula- und Frankenstein-Monstermythen in Blood for Dracula (1973) und Flesh for Frankenstein (1974) neu zu gestalten. Dies startete seine Karriere und brachte ihn unter die Befehle einiger der berühmtesten Filmemacher seiner Zeit, wie Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant und insbesondere Lars Von Trier, für den er zu einer Art Fetisch-Schauspieler wurde - eine Zusammenarbeit, die Jahrzehnte andauerte.

Obwohl der Großteil seiner Karriere im Film und Fernsehen stattfand, trat Kier kürzlich im Videospiel OD von Kojima Productions auf, in einer Rolle, die bisher noch nicht öffentlich gemacht wurde. OD befindet sich noch in Produktion, und die emotionale Botschaft von Regisseur Hideo Kojima in den sozialen Medien klärt nicht, ob alle Einstellungen mit dem Schauspieler gedreht wurden. Kojima und Kier waren Freunde, und der japanische Regisseur beschreibt ihn folgendermaßen: "Udo war nicht nur ein Schauspieler. Er war eine wahre Ikone seiner Zeit. Wir haben eine großartige Ikone verloren. Es wird nie wieder einen wie ihn geben."

Während unserer Berichterstattung über die San Diego Comic-Con Malaga hatten wir auch die Chance, mit einem weiteren Schauspieler zu sprechen, der Kojima gut bekannt ist, Norman Reedus, und in unserem Interview mit ihm erinnerte er sich an seine frühere Arbeit mit Udo Kier und seine Beziehung zu OD. Er bezeichnete ihn so: "Udo ist einer der interessantesten Menschen, die ich je getroffen habe."

Möge er in Frieden ruhen.