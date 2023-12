Schauspieler Tom Wilkinson ist tot

HQ

Der britische Schauspieler Tom Wilkinson, bekannt aus "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Batman Begins" und "Hotel Marigold", ist in seinem Haus gestorben. Dies geht aus einer Aussage seines Agenten hervor.

Seit seinem Debüt Mitte der 70er Jahre hat Wilkinson es geschafft, sowohl in Filmen als auch in TV-Serien aufzutreten. Mit seinem großen Durchbruch in der beliebten Komödie The Full Monty im Jahr 1997 - die auch den Weg für mehrere Rollen unter anderem in The Period, Shakespeare in Love und In the Bedroom ebnete.

An welche von Wilkinsons vielen Rollen erinnerst du dich am besten?