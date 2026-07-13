Schauspieler Sam Neill stirbt im Alter von 78 Jahren

Wir sind heute mit der traurigen Nachricht vom Tod von Sam Neill im Alter von 78 Jahren aufgewacht. Der neuseeländische Schauspieler hatte eine fast 50-jährige Karriere, doch erst 1994 wurde er mit seiner Rolle als Paläontologe Alan Grant in Jurassic Park berühmt, dem Mann, der mehrere Generationen von Kindern (und weniger Kindern) dazu brachte, sich in Dinosaurier zu verlieben.

Neills Tod kam plötzlich und unerwartet, wie der Beitrag seiner Familie auf dem offiziellen Social-Media-Account des Schauspielers vermuten lässt. Bei Sam Neill wurde 2023 ein angioimmunblastisches T-Zell-Lymphom diagnostiziert, eine seltene Form des Hodgkin-Lymphoms, aber laut seinen Vertrauten hatte er den Krebs überwunden, und es scheint, dass sein Tod nicht damit zusammenhängt.

Jurassic Park, The Piano, Final Destination, Peaky Blinders, Jessica... Wir werden dich immer in Erinnerung behalten, Neil. Ruhe in Frieden.