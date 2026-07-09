Schauspieler Peter Serafinowicz enthüllt, wie er seinen Job im Film Elden Ring bekommen hat und welche überraschende Rolle er in fast allen Soulsborne-Spielen gespielt hat

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Sie sind vielleicht nicht für jeden geeignet, aber wenn ein Souls-Spiel einen Fan fesselt, bekommt es meist einen fürs Leben. Die tiefen, reichen Welten, der nervig schwierige Kampf, die allgemeine Suchtgewohnheit. Schauspieler Peter Serafinowicz war von FromSoftwares RPGs an schon beim ersten Dark Souls gefangen, so sehr, dass er die Firma hinter dem Spiel kontaktierte, um zu fragen, ob er mitmachen könne.

In einem Ausschnitt aus dem Russel Howard Five Brilliant Things Podcast sagte Serafinowicz, er habe die "Softwarefirma" hinter dem Spiel kontaktiert, weshalb wir nicht sicher sind, ob er Kontakt zu Bandai Namco oder zu FromSoftware selbst aufgenommen hat. Mit wem auch immer er sprach, es funktionierte jedoch, denn er schaffte es, eine wichtige Rolle in Dark Souls 2 und allen folgenden Spielen (außer Sekiro, wie es scheint) zu ergattern.

Serafinowicz ist der Schauspieler, der alle Todeslaute für männliche Charaktere in den Soulsborne-Spielen spricht. Wenn du also nach einer erneuten Niederlage gegen Malenia deinen Controller gegen die Wand werfen willst, denk an Brian Butterfield, der all diese qualvollen Tode für dich durchmachen muss.

Serafinowicz hat außerdem eine Rolle im kommenden Film Elden Ring, den er durch eine zufällige Begegnung mit Regisseur Alex Garland vertonte. Der Autor und Regisseur des Elden Ring -Films wussten offenbar von Serafinowicz' Vorliebe für Dark Souls, aber bevor sie weiter reden konnten, wurde Garland zu einem Treffen abgezogen. Beim Empfang hinterließ Serafinowicz eine Nachricht mit seiner Nummer und schaffte es, weiterzusprechen, um sich in die Rolle zu versetzen.

Der Elden Ring Film erscheint im März 2028.