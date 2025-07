Schauspieler Michael Madsen stirbt tragischerweise im Alter von 67 Jahren

HQ

Der Schauspieler Michael Madsen ist auf tragische Weise im Alter von 67 Jahren verstorben. Sein Manager Ron Smith bestätigte die Nachricht und erklärte, dass Madsen am frühen Morgen tot in seinem Haus in Malibu, Kalifornien, aufgefunden wurde. Die Todesursache soll ein Herzstillstand gegen 8:25 Uhr Ortszeit gewesen sein, und es wird kein Foulspiel vermutet.

Madsen war eine Ikone in Hollywood, bekannt für seine düsteren und rätselhaften Charaktere in den Filmen von Quentin Tarantino. Er lieferte unvergessliche Auftritte in Reservoir Dogs (1992) als Mr. Blonde sowie in Kill Bill: Vol. 1 & 2, The Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood.

Seine Karriere erstreckte sich über vier Jahrzehnte, in denen er nicht nur in mehreren Tarantino-Projekten, sondern auch in gefeierten Filmen wie Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City und Stirb an einem anderen Tag mitwirkte.

In den letzten Jahren war er maßgeblich an mehreren Independent-Filmen beteiligt, darunter Resurrection Road, Concessions und Cookbook for Southern Housewives. Er arbeitete auch an seinem demnächst erscheinenden Buch Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Madsen hinterlässt ein Vermächtnis von harten, emotional komplexen Charakteren, sechs Kindern und seiner Schwester, der Schauspielerin Virginia Madsen.

Hollywood hat eine seiner unverwechselbarsten Stimmen verloren.

Ruhe in Frieden, Michael Madsen, und danke für alles.