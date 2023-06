Schauspieler Jason Isaacs wird ein Bösewicht in Baldur's Gate III

HQ

Während wir seit Jahren spielen und beobachten, wie der Early Access von Baldur's Gate III wächst, haben uns die Larian Studios heute Abend während der Eröffnungsgala des Summer Game Fest einen neuen Trailer für das Spiel gezeigt, bevor es im August veröffentlicht wird und einen der neuen Charaktere vorstellt, die wir in Baldur's Gate treffen werden: Lord Enver Gortash.

Lord Enver Gortash ist der finstere Designer der Stählernen Wächter, magische Krieger, die geschaffen wurden, um die Stadt zu verteidigen. Als neuer Beschützer von Baldurs Tor ist Gortasch eine der mächtigsten Figuren innerhalb seiner Mauern. Und für eine so wichtige Figur hat das Studio eine sehr beliebte Stimme engagiert: die des Schauspielers Jason Isaacs.

Der Vater von Draco Malfoy in der Harry-Potter-Filmsaga brachte jahrzehntelange Erfahrung in der Rolle von Bösewichten in Gortash ein, indem er die Grenzen zwischen den Einstellungen verfeinerte und der Figur Tiefe und Charakter verlieh.

Wir werden bald herausfinden, was dieser mysteriöse Mensch in den Machtkämpfen um die Kontrolle über Baldur's Gate vorhat, wenn Baldur's Gate 3 am 31. August in voller Länge für PC und PlayStation 5 veröffentlicht wird.