Schauriges Splatoween kehrt in Splatoon 2 zurück

Splatoon 2 wird auch in diesem Jahr wieder Halloween feiern, da Nintendo das Splatoween-Event wiederbelebt. Spieler können zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November "gruselige Ausrüstung" in ihre glitschigen Hände bekommen, während sie untereinander klären, ob es Süßes oder Saures geben soll. Verschiedene Social-Media-Werbeaktionen sind an die kosmetischen Überraschungen gekoppelt, beispielsweise erhaltet ihr eine Überraschung, wenn ihr den Nachrichten-Kanal "Squid Research Lab Report" auf eurer Nintendo Switch aufmerksam im Auge behaltet.