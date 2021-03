Schauriges Horrorspiel Evil Inside lehrt euch kommende Woche das Fürchten

Hideo Kojimas Silent-Hills-Demo P.T. inspirierte viele Menschen, selbst nachdem Konami die Zusammenarbeit endgültig widerrief. Ein spanisches Entwicklerstudio namens Jandusoft SL hat sich beim Sichten des Materials dazu entschieden, die gleiche Idee noch einmal zu entwickeln und dabei entstand das First-Person-Horrorspiel Evil Inside. Zuvor war bekannt, dass das Game am 25. März auf Playstation 4/5 und PC veröffentlicht wird, die Xbox-Fassungen werden aber ebenfalls an diesem Tag erscheinen.

In Evil Inside spielen wir Mark, der mit einem Hexenbrett die Wahrheit hinter dem Tod seiner Mutter herausfinden will. Die wurde offenbar von seinem eigenen Vater ermordet, doch dahinter scheint vielleicht noch eine zweite Wahrheit zu stecken. Die Kontaktaufnahme mit dem Geisterreich gestaltet sich allem Anschein nach schwierig, vielleicht hätte Mark also lieber seinen Vater im Gefängnis besuchen sollen, um ihn zu den Motiven hinter dem Mord zu befragen...

You're watching Werben

Quelle: Gematsu.