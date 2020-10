Schaurige Details zur noch namenlosen Resident-Evil-Serie

Aktuell backt Capcom eine ganze Reihe verschiedener Resident-Evil-Projekte, obwohl einige davon noch eine Weile auf sich warten lassen werden. Der Publisher arbeitet nicht nur an mindestens zwei Spielen, parallel dazu entstehen auch zwei große Fernsehproduktionen in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienstleister Netflix. Ein Format ist eine CG-Serie namens Resident Evil: Infinite Darkness mit den beiden Protagonisten Leon Kennedy und Claire Redfield.

Das andere Projekt kommt von den gleichen Leuten, die das Ausgangsmaterial zuletzt als Film interpretiert haben: Constantin Film. Die Produktion will laut Herstellerangabe versuchen, den ursprünglichen Geschichten und Stimmungen sehr nahe zu kommen. Es ist also kein Action-Blockbuster, sondern in erster Linie ein Horrorfilm. Johannes Roberts wird sowohl für das Drehbuch als auch für die Regie verantwortlich sein. Bei der Besetzung wurden unter anderem Kaya Scodelario als Claire Redfield, Hannah John-Kamen als Jill Valentine, Robbie Amell als Chris Redfield, Tom Hopper als Albert Wesker und Avan Jogia als Leon Kennedy bestellt.

"Mit diesem Film wollte ich unbedingt zu den ursprünglichen ersten beiden Spielen zurückkehren und die schreckliche viszerale Erfahrung wiederherstellen, die ich hatte, als ich sie zum ersten Mal spielte. Gleichzeitig möchte ich eine fundierte menschliche Geschichte über eine kleine amerikanische, sterbende Stadt erzählen, die sich sowohl zuordenbar als auch relevant für das heutige Publikum anfühlt", sagt Roberts zum noch unbekannten Projekt laut Deadline.