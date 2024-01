Schauen Sie sich zwei neue Poster für die Serie Halo TV an

HQ

Auch wenn wir Spieler nie das Gesicht des Master Chiefs zu sehen bekommen, nimmt er sowohl in den Büchern als auch in den Videospielen gelegentlich seinen Helm ab, es ist also kein Geheimnis, wie er aussieht. Aber meistens trägt der Master Chief natürlich seinen Helm, vor allem in Kämpfen.

Das ist nichts, was die Macher der Halo TV -Serie weniger interessieren könnte. In der Serie sehen wir unseren Lieblings-Spartaner John-117 nur selten mit dem Helm, was die Fans wirklich verärgert hat, vor allem die Tatsache, dass er ihn nicht immer in Kämpfen benutzt. Dies hat dazu geführt, dass die Halo-Community alle Poster der Serie, auf denen wir Pablo Schreibers Gesicht sehen, mit Photoshop bearbeitet hat, so dass er stattdessen einen Helm trägt.

Vielleicht ist die Botschaft angekommen, denn Paramount hat nun zwei neue Poster aus der scheinbar intensiven zweiten Staffel der SerieHalo TV veröffentlicht, und dieses Mal trägt der Chief seine Kopfrüstung wie vorgesehen. Schauen Sie sie sich unten an.