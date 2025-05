Schauen Sie sich zehn Minuten Spielzeit von MindsEye an Werfen Sie einen ersten Blick auf MindsEye in Aktion - sehen Sie sich zehn Minuten Gameplay des kommenden Titels an.

HQ Lust auf ein straffes und knackiges Gameplay von Leslie Benzies' kommendem MindsEye ? Gute Nachrichten – wir haben einen Samstags-Leckerbissen für Sie. Ein zehnminütiges Gameplay-Video ist durchgesickert, das intensive Schießereien in einem Lagerhaus, rasante Verfolgungsjagden durch eine futuristische Stadt und viele andere leckere Details zeigt. Der Leak kam ursprünglich von einem Twitch-Streamer, verbreitete sich dann auf Reddit und hat nun seinen Weg auf YouTube gefunden. Schauen Sie sich das Video unten an, solange Sie noch können – es besteht eine gute Chance, dass es bald entfernt wird. MindsEye erscheint am 10. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Was denkst du – sieht es für dich schick aus?