Schauen Sie sich unser Miasma Chronicles-Gameplay an

Nach dem gut aufgenommenen Mutant Year Zero: Road to Eden bereitet sich Entwickler The Bearded Ladies auf die Veröffentlichung seines nächsten Action-Strategiespiels Miasma Chronicles vor. Dieses Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von einer mysteriösen Macht namens Miasma verwüstet wurde, und fordert die Spieler auf, Elvis und seinen Roboterbruder bei der Suche nach Antworten zu führen, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern könnten.

Während Miasma Chronicles am 23. Mai erscheinen soll, hatten wir bereits die Gelegenheit, das Spiel zu spielen, als Teil einer Gelegenheit, bei der wir auch ein wenig Gameplay aufgenommen haben. Um zu sehen, wie sich dieser Titel entwickelt, schaut euch unbedingt das Spielmaterial unten an, um einen Blick auf Miasma Chronicles in Aktion zu werfen.

Und bleiben Sie auch dran für unsere Vorschau, die sehr bald kommt.