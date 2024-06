Schauen Sie sich Super Mario 64 auf einem Game Boy Advance an

HQ

Obwohl der Nintendo DS das meistverkaufte tragbare Spielgerät aller Zeiten ist und über eine unglaubliche Bibliothek klassischer Titel verfügt, ist es kein Geheimnis, dass er kein Kraftpaket war. Tatsächlich hatte es nicht einmal die gleiche Kapazität wie das Nintendo 64.

Aber dank des viel kleineren Bildschirms hat es immer noch einen langen Weg zurückgelegt und großartige Versionen von Nintendo 64-Klassikern geliefert. Aber jetzt hat ein erfinderischer Gentleman namens Joshua Barretto etwas noch Spektakuläreres getan, als es für den Nintendo DS zu veröffentlichen - er hat eine Version mit der viel schwächeren Game Boy Advance-Hardware erstellt.

Er ist noch nicht fertig, aber über YouTube können wir uns jetzt einen guten Blick auf seine Arbeit werfen. Und es ist nicht schwer, Marios wunderbares Abenteuer mit all seinen einzigartigen Bewegungen zu erkennen. Schauen Sie sich unten an, was Sie mit viel Talent und Zeit erreichen können.

Danke Nintendo Life