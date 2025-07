Schauen Sie sich Spider-Mans Sammlung in Magic: The Gathering an

HQ

Wenn Sie ein Fan von Sammelkartenspielen sind, wissen Sie, dass Magic: The Gathering, das wohl bekannteste von allen, im Rahmen seiner Universes Beyond-Reihe mit bekannten Popkultur-Franchises und -Serien zusammenarbeitet. In der Vergangenheit haben wir Kollaborationen wie Assassin's Creed, Baldur's Gate oder die jüngste Final Fantasy-Kollaboration gesehen (die so erfolgreich war, dass sie Wizards of the Coast selbst überrascht hat). Und jetzt bereiten sie sich darauf vor, eine neue Kollektion auf den Markt zu bringen, die ein Lächeln auf die Gesichter der Marvel-Comic-Fans zaubern wird, das Magic: The Gathering - Marvel's Spider-Man Set.

Das neue Kartenset, das letzte Woche auf der SDCC vorgestellt wurde, zeigte den Teilnehmern der Veranstaltung einige der Karten, die Teil des Sets sein werden, illustriert von Künstlern wie Randy Gallegos, Paolo Rivera, Simon Dominic und Kevin Glint. Wizards of the Coast hat einige davon in hoher Qualität geteilt, die Sie unten finden.

Was die spielbaren Funktionen dieses Magic: The Gathering - Marvel's Spider-Man-Sets betrifft, so wird es natürlich die einzigartigen Fähigkeiten des Wandkrabblers, Freundes und Nachbarn von New York nutzen, aber auch die Fähigkeiten seiner Verbündeten, multiversalen Versionen und Schurken. Unter anderem werden Peter Parkers Spider-Man, Miles Morales und Gwen Stacy in der Sammlung vertreten sein, zusammen mit Bösewichten wie Venom, Green Goblin, Doctor Octopus und vielen mehr.

Das Spider-Man-Set in Magic: The Gathering wird offiziell am 26. September eintreffen, obwohl Sie es ab der ersten Woche des Monats im Fachhandel ausprobieren können.