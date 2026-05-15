Schauen Sie sich Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance und mehr in The Batman - Part II an

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The Batman - Part II kommt erst in anderthalb Jahren heraus, und doch scheint es, als könnten wir bald kurz davor stehen, unseren ersten Teaser zu bekommen. In den letzten Tagen hat Regisseur Matt Reeves auf Twitter/X Aufnahmen gesammelt, in denen einige der Stars des Films und die Sehenswürdigkeiten von Gotham gezeigt werden.

Im Laufe der letzten Nacht oder gestern Abend, falls man auf der anderen Seite des Atlantiks ist, zeigte Reeves GIFs von einem Bild von Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, Brian Tyree Henry und weiteren und bestätigte damit nach monatelangen Spekulationen offiziell ihre Beteiligung am Film. Reeves hat keine Bildunterschrift angegeben, wer wen spielen würde, aber die aktuelle Theorie besagt, dass Stan Harvey Dent spielen wird, Charles Dance seinen Vater und Johansson möglicherweise seine Frau.













Dennoch sind wir uns bei irgendetwas bezüglich The Batman - Part II nicht zu 100 % sicher und werden es wahrscheinlich erst sein, wenn der Film in einem richtigen Trailer gezeigt wird. Da es noch so viel Zeit bis zur Veröffentlichung ist, wäre es interessant zu sehen, welchen Trailer Reeves aus dem bisher gedrehten Filmmaterial zusammenstellen könnte. Andererseits ist es vielleicht noch etwas früh, um den Hype-Zug für den Film in Gang zu setzen.

The Batman - Part II startet am 1. Oktober 2027 in den Kinos.