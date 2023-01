Schauen Sie sich Mophies kabelloses 3-in-1-MagSafe-Ladegerät an

HQ

In den letzten Tagen haben wir in unserer Quick Look-Videoserie einige kabellose Ladelösungen von Mophie getestet. Zuerst haben wir uns auf ein 3-in-1-Reiseladegerät konzentriert, und um dies zu verfolgen, haben wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Gerät gerichtet, das entwickelt wurde, um in Ihrem Zuhause zu bleiben.

Es ist ein kabelloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe-Technologie, und dieses bietet nicht nur Platz für ein iPhone, sondern auch für einige AirPods und sogar eine Apple Watch. Unnötig zu sagen, wenn Sie ein bisschen ein Apple-Fan sind und nach einer Möglichkeit suchen, Ihre gesamte Ausrüstung auf einmal zu entsaften, könnte dies das Gadget für Sie sein.

Um zu sehen, was wir über das Ladegerät gedacht haben, schauen Sie sich den kabellosen Ladegerät Quick Look unten an.