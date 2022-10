Schauen Sie sich Michael B. Jordan und Jonathan Majors in Creed III an

HQ

Es dauert nicht allzu lange, bis der dritte Film der Creed-Franchise debütiert, da dieser Film am 3. März 2023 eröffnet werden soll, und wir wissen dies jetzt dank einiger Filmplakate für den Streifen, die sowohl Hauptdarsteller Michael B. Jordan als Adonis Creed als auch Damian Anderson von Jonathan Majors zeigen, die beide in einer Ecke eines Boxrings posieren.

Die Plakate haben oben "03 03 23" markiert, was uns eine genaue Vorstellung davon gibt, wann der Film ankommen wird, und auch die Slogans "You can't run... " und "... Aus deiner Vergangenheit", die eine Vorstellung davon vermitteln, dass Adonis diesmal einigen ehemaligen Dämonen gegenüberstehen wird.

Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir auch einen Trailer zum Film bekommen.