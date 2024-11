Schauen Sie sich Lego Horizon Adventures hinter den Kulissen an

HQ

Es ist nicht mehr lange her, bis Lego Horizon Adventures veröffentlicht wird und Switch-Benutzern die Möglichkeit gibt, das unverwechselbare Sci-Fi-Dinosaurier-Universum von Guerrilla Games zum ersten Mal zu erkunden. Die Entwickler sind gespannt darauf, uns mehr über die Entstehung und die Überlegungen zu erzählen, die in die Verwandlung ihres Klassikers in ein Lego-Abenteuer eingeflossen sind, und ein neues Video führt uns hinter die Kulissen.

Neben vielen Informationen gibt es auch eine gute Darstellung von Lego Horizon Adventures und natürlich jede Menge Gameplay. Seht euch das Video unten an und in nur zwei Tagen wird es für PC, PlayStation 5 und Switch veröffentlicht.