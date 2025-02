Schauen Sie sich Johnny Cage von Mortal Kombat 2 an

HQ

Im Oktober kehren die klassischen Kämpfer von Netherrealm mit dem Film Mortal Kombat 2 für ein neues Abenteuer auf die Leinwand zurück. Er macht da weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat, und wird erneut von Simon McQuoid inszeniert.

Einer der neuen Charaktere, die dieses Mal auftauchen, ist Filmstar Johnny Cage, und jetzt wurde das erste Poster für Mortal Kombat 2 veröffentlicht - mit Johnny Cage selbst. Alles ist so übertrieben, wie man es sich nur vorstellen kann, und Cage selbst wird von einem scheinbar eher porträtartigen Karl Urban gespielt (am besten bekannt als Éomer in zwei der Herr der Ringe-Filme und als Billy Butcher in The Boys).

Schauen Sie sich das Filmplakat unten an. Der 24. Oktober ist der Premierentermin und hoffentlich müssen wir nicht lange auf einen Trailer warten.