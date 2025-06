Schauen Sie sich Jason Statham zu Besuch an Resident Evil 4

HQ

Wir haben bereits über den Youtuber eli_handle_b.wav berichtet, der sich dank seiner entzückenden Mashups mit berühmten Schauspielern oder Filmfiguren, die beliebte Videospiele besuchen, einen Namen gemacht hat. Einige der besten sind Ace Ventura in Grand Theft Auto V, Kevin McCallister in Hitman 3 und vor allem der wahnsinnige Auftritt von The Office-Ikone Michael Scott in Mass Effect (Sie können sie alle leicht auf Youtube finden).

Jetzt ist er mit einer weiteren Neuerscheinung zurück, diesmal zum dritten Mal mit Resident Evil 4, die zuvor sowohl von Leslie Nielsen als auch von Borat besucht wurde. Allerdings haben diese beiden Verrückten nichts zu bieten im Vergleich zu dem, was der heutige Star mitbringt, nämlich Jason Statham in der Rolle einer Art Brite Chris Redfield.

Natürlich wollen Sie es sich nicht entgehen lassen, werfen Sie einen Blick nach unten und Sie werden es selbst sehen.