Schauen Sie sich fünf neue Shinobi: Art of Vengeance Screenshots an

HQ

Es ist fast vier Jahrzehnte her, dass wir Segas Ninja Joe Musashi zum ersten Mal getroffen haben, der uns in den 90er Jahren mit einigen der besten Action-Adventures der 16-Bit-Ära verwöhnt hat. Aber nach dem Flop mit Saturn war er nicht mehr wirklich er selbst, und nach mehreren mittelmäßigen Spielen - von denen das letzte 2011 veröffentlicht wurde - steht er nun vor einem Comeback.

Am 29. August wird Shinobi: Art of Vengeance für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Dieses Mal ist es eine Rückkehr zu den zweidimensionalen Wurzeln, die auf Sie wartet, und am Wochenende hat Sega eine Reihe neuer Screenshots über Bluesky angeboten.

Wie ihr sehen könnt, scheint das Abenteuer voller "überlebensgroßer" Sequenzen zu sein, die in den goldenen 80er Jahren in Actionfilmen und -spielen so üblich waren, und wir können nur zu dem Schluss kommen, dass der Hype unsererseits gerade ein paar Stufen höher gedreht wurde.