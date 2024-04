Schauen Sie sich einige Requisiten aus dem Film Minecraft an

HQ

Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, arbeiten Warner Bros. und Legendary derzeit an einem Minecraft Film, der bereits eine ziemlich beeindruckende Besetzung hat, mit Schauspielern wie Jack Black, Jennifer Coolidge und Jason Momoa.

Wenn alles nach Plan läuft, soll er im April 2025 in die Kinos kommen, und es scheint, als würden die Dreharbeiten zügig voranschreiten. Ein X-Nutzer namens josh_space hat Bilder von scheinbar offensichtlichen Requisiten aus dem Studio geteilt, in dem Warner den Film dreht (in Auckland, Neuseeland).

Schauen Sie sie sich im folgenden Beitrag an. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass sie nicht als echt bestätigt werden, aber wir denken, dass es eine faire Chance ist, dass sie legitim sind. Was denkst du, sieht das für dich so aus Minecraft ?