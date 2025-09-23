Schauen Sie sich eine gelöschte Szene aus Superman mit Krypto und Mr. Fantastic an

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es üblich, dass mehrere Versionen derselben Szene bei Filmdrehs gefilmt oder aus Filmen geschnitten werden, weil sie auf verschiedene Weise nicht geeignet sind. Daraus resultiert oft eine Fülle von Bonusmaterial, das Sammlereditionen von Filmen begleitet.

Der Hit dieses Sommers Superman ist offensichtlich keine Ausnahme, und jetzt wurde eine unvollendete Szene (unter anderem ohne Effekte) mit den Fan-Favoriten Krypto und Mr. Fantastic enthüllt - sehr milde Spoilerwarnung. Eine Version davon ist im fertigen Film ohne Mr. Fantastic's Beteiligung enthalten, aber diese hier enthüllt, warum er bei seinem nächsten Auftritt in der Geschichte ein wenig humpelte.

Eine Vermutung ist, dass die Szene geschnitten und überarbeitet wurde, weil sie weder Krypto noch Mr. Fantastic gerecht wurde, und nach den Kommentaren zum Threads-Beitrag zu urteilen, scheint der Konsens zu sein, dass das Tempo in Superman einen Schlag erlitten hätte.

Aber wenn Sie Superman gesehen haben und sich die Szene ansehen möchten, können Sie sie unten in voller Länge finden. Und wenn Sie Superman noch nicht gesehen haben, können Sie es jetzt auf HBO Max sehen.