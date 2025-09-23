Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Superman

Schauen Sie sich eine gelöschte Szene aus Superman mit Krypto und Mr. Fantastic an

Auch wenn die Szene nicht überlebt hat, können wir im Schnitt des Films immer noch Spuren davon sehen.

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es üblich, dass mehrere Versionen derselben Szene bei Filmdrehs gefilmt oder aus Filmen geschnitten werden, weil sie auf verschiedene Weise nicht geeignet sind. Daraus resultiert oft eine Fülle von Bonusmaterial, das Sammlereditionen von Filmen begleitet.

Der Hit dieses Sommers Superman ist offensichtlich keine Ausnahme, und jetzt wurde eine unvollendete Szene (unter anderem ohne Effekte) mit den Fan-Favoriten Krypto und Mr. Fantastic enthüllt - sehr milde Spoilerwarnung. Eine Version davon ist im fertigen Film ohne Mr. Fantastic's Beteiligung enthalten, aber diese hier enthüllt, warum er bei seinem nächsten Auftritt in der Geschichte ein wenig humpelte.

Eine Vermutung ist, dass die Szene geschnitten und überarbeitet wurde, weil sie weder Krypto noch Mr. Fantastic gerecht wurde, und nach den Kommentaren zum Threads-Beitrag zu urteilen, scheint der Konsens zu sein, dass das Tempo in Superman einen Schlag erlitten hätte.

Aber wenn Sie Superman gesehen haben und sich die Szene ansehen möchten, können Sie sie unten in voller Länge finden. Und wenn Sie Superman noch nicht gesehen haben, können Sie es jetzt auf HBO Max sehen.

Superman

Ähnliche Texte

0
SupermanScore

Superman
FILM-KRITIK. Von André Lamartine

James Gunn strebt nach der düsteren Zack-Snyder-Ära eine optimistischere Superman an, und wir werden herausfinden, ob das ausreicht, um das DC-Universum in Gang zu bringen.

0
James Gunns Superman startet diese Woche auf HBO Max

James Gunns Superman startet diese Woche auf HBO Max
NEWS. Von Marcus Persson

Diesen Freitag erscheint James Gunns Blockbuster Superman auf HBO Max und lädt die Fans ein, die pulsierende Stadt Metropolis und ihre wunderbar exzentrischen Bewohner erneut zu besuchen – oder zum ersten Mal zu entdecken.



Lädt nächsten Inhalt