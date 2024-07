Schauen Sie sich diesen neuen Trailer zu Beetlejuice Beetlejuice an

HQ

Das Lebendige und das Tote Seite an Seite in perfekter Harmonie. Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist eine der vielen Fragen, die Michael Keaton und der Rest der Geeks in der Fortsetzung eines der unvergesslichsten Filme der 80er Jahre zu beantworten versuchen. Nämlich Beetlejuice Beetlejuice.

Denn in knapp zwei Monaten ist es an der Zeit, dass Beetlejuice wieder zum Leben erwacht und den Wahnsinn in unsere Welt bringt, die, nach diesem neuen Trailer zu urteilen, genauso verrückt und lustig zu sein scheint, wie viele es sich erhoffen würden.

Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an und markieren Sie sich den 6. September in Ihrem Kalender, wenn der Film in den Kinos auf der ganzen Welt anläuft.

Was haltet ihr von diesem neuen Trailer und freut ihr euch darauf, Keaton wieder als Beetlejuice zu sehen?