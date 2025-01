Schauen Sie sich diesen ersten Teaser für Valheim: Der tiefe Norden an

HQ

Valheim, die schwedische Survival-Sensation, die die Gaming-Welt im Sturm erobert hat, wird, wie die Entwickler zuvor versprochen, den Early Access in diesem Jahr verlassen. Dies wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von The Deep North, der letzten großen Erweiterung des Spiels, geschehen, und jetzt haben wir einen allerersten, kurzen Teaser für das, was kommen wird. Schauen Sie es sich unten an. Wann genau The Deep North in die Kinos kommen wird, ist noch unklar, aber vieles deutet darauf hin, dass es kurz vor oder im Laufe des Sommers sein wird. Wir drücken also einfach die Daumen.

Spielt ihr immer noch Valheim und freut euch auf die finale Erweiterung?