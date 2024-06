Schauen Sie sich diesen düsteren Teaser-Trailer für Robert Eggers' kommenden Vampirfilm an Nosferatu

HQ

In diesem Winter ist es endlich an der Zeit, sich die neueste Kreation von Regisseur Robert Eggers anzusehen, dem Autorenfilmer, der die Filmwelt mit den exquisiten The Witch, The Lighthouse und The Northman bereichert hat.

Nach wie vor stehen Dunkelheit, Geheimnisse und Mythologie auf dem Programm, während er in die mit Abstand berüchtigtste blutsaugende Kreatur der Welt eintaucht: Dracula.

Nosferatu, ein Remake des expressionistischen deutschen Stummfilms des frühen 20. Jahrhunderts, das wiederum als lose Adaption von Bram Stokers Roman dient, scheint alles zu bieten, was wir an Eggers' Produktionen lieben gelernt haben.

Schauen Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung unten an. Hier in der Redaktion sind wir sehr gespannt und freuen uns auf die Premiere am 25. Dezember.

Robert Eggers' Nosferatu ist eine schaurige Geschichte über die Besessenheit zwischen einer verfolgten jungen Frau und dem furchterregenden Vampir, der in sie vernarrt ist, was unsäglichen Horror verursacht.

Denken Sie, dass Nosferatu vielversprechend aussieht?