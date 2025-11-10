Schauen Sie sich diesen coolen japanischen PlayStation-Werbespot an

HQ

Hin und wieder sehen wir wirklich coole Werbekampagnen, die uns dazu bringen, innezuhalten und sie als Erlebnisse zu sehen und nicht als etwas Aufdringliches, das dazu dient, Dinge zu verkaufen. Und in dieser Kategorie finden wir jetzt eine PlayStation-Werbung, die derzeit in Japan läuft und so gut ist, dass wir sie mit euch teilen möchten.

Es handelt von einem riesigen und übernatürlichen Sumo-Ringer, der einen Zug bei JR Ryogoku Station in Tokio anhält. Schauen Sie sich den Threads -Beitrag unten an, um zu sehen, wie der Spot aussieht.

Apropos Japan und PlayStation, wir möchten Sie auch daran erinnern, dass Sony morgen Abend eine Veranstaltung veranstaltet, die Japan und Asien gewidmet ist und über die Sie hier mehr lesen können.