Schauen Sie sich diese von Victoria 3 inspirierten LoFi-Tracks an, um zu industrialisieren

Vor der Veröffentlichung von Victoria 3 haben die Paradox Studios kürzlich eine LoFi Girl Parodie-Playlist auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen.

Das Video mit dem humorvollen Titel "Victoria 3: LoFi VicHop - tracks to chill or industrialise to" zeigt ein fleißiges viktorianisches Mädchen vor der rauchigen Kulisse einer Stadt aus dem 19. Jahrhundert.

Paradox haben anscheinend einen Trend dieser charmanten Soundtrack-Showcases begonnen und bereits im September ein ähnliches Video mit dem Titel "Crusader Kings III: LoFi Queen - tracks to chill or conquer by" veröffentlicht.

So amüsant diese Videos auch sind, sie dienen einem echten Zweck: den Fans Appetit zu machen und die Veröffentlichung des Quellspiels anzukündigen - etwas, das sie anscheinend ziemlich erfolgreich getan haben.

Darüber hinaus ist es eine großartige Gelegenheit, die hervorragenden Soundtracks der Spiele zu präsentieren, und ein Weg in das Franchise für neue Spieler, die über die Videos stolpern könnten. Tatsächlich haben wir in unserer eigenen Rezension von Victoria 3 festgestellt, dass der Soundtrack manchmal leise in den Hintergrund des Erlebnisses treten kann, daher ist es schön zu sehen, dass Paradox ihrer Musik in einem erfrischenden und liebevoll gemachten Format ihren Beitrag leisten.