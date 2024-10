Schauen Sie sich diese tragbare Version der ursprünglichen Xbox an

HQ

Während viele von uns neugierig sind, ob an all den Gerüchten und Andeutungen, dass das Xbox-Team eine tragbare Xbox entwickelt, etwas dran ist, gibt es andere, die die Sache selbst in die Hand nehmen.

Dazu gehört auch der bekannte Hardware-Modder Redherring32, der am Wochenende seine neueste Kreation auf X vorstellte. Es ist eine tragbare Xbox, aber nicht mit neuer Hardware, sondern mit der Originalkonsole. Das Gerät ist mit einem 9-Zoll-Bildschirm (480p) ausgestattet und enthält das Motherboard einer echten Xbox. Er ist noch nicht ganz fertig, er wird auch Wi-Fi-Unterstützung hinzufügen, an der er gerade arbeitet.

Sie können sich die Schönheit im X-Beitrag unten ansehen, und wenn Sie selbst einen erstellen möchten, fügt er hinzu, dass alles Open Source ist.