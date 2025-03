Schauen Sie sich diese neuen Bilder von Mortal Kombat 2 an

HQ

Simon McQuoids Nachfolger verspricht, größer, härter und schmackhafter zu werden. Kurz gesagt, ein echter Schlag ins Gesicht für alle Mortal Kombat Fans und jetzt haben wir (via EW) einen Haufen neuer Bilder von der Produktion des Films, darunter Karl Urban als Johnny Cage. Wir bekommen auch einen kleinen Einblick in Kaiser Shao Khan und Adeline Rudolph als Prinzessin Kitana.

Ed Boon scheint mehr als begeistert von dem Film zu sein und ist begeistert, dass Cage nun Teil des Dramas ist, und merkt an, dass Urbans Version des Charakters etwas anders sein wird als in den Spielen.

"Endlich sieht man Johnny Cage. Seine Integration in die Geschichte und das Universum von Mortal Kombat ist ein großer Teil dessen, was dieser Film erforscht. Er ist ein abgehalfterter Hollywood-Typ, der in dieses magische, ultra-gewalttätige Ding geworfen wurde. Karl, seine Darstellung von Johnny Cage unterscheidet sich in mancher Hinsicht von unseren Spielen. Er fügt dem Ganzen sein eigenes Flair hinzu, aber ich denke, es wird sich frisch anfühlen. Da ist so etwas wie ein Neuheitsfaktor drin."

Simon McQuoid betonte, wie wichtig es sei, den Charakteren mehr glaubwürdige Tiefe zu verleihen und dass Karl Urban aus diesem Grund perfekt in der Rolle des Johnny Cage sei.

"Wir wollten eine Figur, die nicht nur völlig albern ist, wie aus einem Comic... Es ist eine Figur, die sofort dorthin gehen und zu leicht und wegwerfbar werden könnte, wenn wir uns zu sehr auf diese Art von Käse konzentrieren würden. Die Besetzung mit Karl Urban für diese Rolle gab der Figur mehr Tiefe."

Freuen Sie sich auf Mortal Kombat 2 ?