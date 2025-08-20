Schauen Sie sich diese neuen Bilder von Call of Duty: Black Ops 7 an

HQ

Gestern Abend wurde der mit Spannung erwartete Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht, der bestätigt, was Leaks bereits angedeutet hatten: Treyarchs kommender Titel führt die Serie in die Zukunft. Die Spieler werden Laserwaffen gegen Roboter einsetzen, neben einer Vielzahl anderer futuristischer Technologien, während sich die Action ins Jahr 2035 verlagert.

Laut Treyarch wird Black Ops 7 "die bisher überwältigendste Black Ops-Geschichte" liefern. Die Geschichte entfaltet sich mehr als 40 Jahre nach den Ereignissen von Black Ops 6 und markiert das erste Mal, dass die Serie unter dem Banner von Black Ops hintereinander vertreten ist. In der Geschichte treten David Mason und sein Team gegen einen manipulativen Feind an, der Angst als ultimatives Kontrollmittel einsetzt.

Das Spiel wird auch eine vollwertige Koop-Kampagne bieten, in der die Spieler Missionen alleine oder mit Freunden bewältigen können, sowie die Rückkehr des charakteristischen kompetitiven Multiplayer-Modus der Reihe, komplett mit brandneuen Karten und Waffen aus der nahen Zukunft. Und natürlich wäre kein Black Ops komplett ohne Zombies – dieses Mal werden die Spieler in einem neuen, rundenbasierten Kapitel tiefer in die Handlung des Dunklen Äthers eintauchen.