Schauen Sie sich diese atemberaubende Lego-Interpretation von Animal Crossing: New Horizons an

HQ

Wenn Sie ein Lego-Fan sind, wissen Sie, dass Bricks Cascade 2025 kürzlich in Portland im riesigen Oregon Convention Center stattgefunden hat. Wie der Name schon sagt, ist dies eine Hommage an alles, was mit den dänischen Krähenfüßen zu tun hat, die wir Lego nennen.

Heute wird Lego vielleicht am meisten mit all den unzähligen Kooperationen in Verbindung gebracht, die das Unternehmen mit verschiedenen Marken eingegangen ist, und eine der beliebtesten ist Nintendo. Nicht nur Mario war ein Lego-Erfolg, sondern auch Animal Crossing: New Horizons.

Und letzteres war das Thema des People's Choice Runner Up Award, bei dem die Lego-Legende Becky Clapshaw die Gewinnerin war. Sie hatte eine riesige, von Animal Crossing inspirierte Lego-Landschaft geschaffen, vollgepackt mit Details, Geheimnissen und Referenzen, über die Fans (derzeit mindestens 50 Millionen Menschen, gemessen an Animal Crossing: New Horizons Verkäufen) sofort lächeln werden.

Schauen Sie sich das sechsminütige Video unten an, um eine Anleitung zu einem der coolsten Lego-Modelle zu erhalten, die wir je gesehen haben.