Schauen Sie sich die Starbesetzung von Clair Obscur: Expedition 33 bei der Arbeit an

Jetzt, da wir die verschiedenen Mitglieder der Expedition in Clair Obscur: Expedition 33 kennengelernt haben, ist es an der Zeit, die Menschen hinter den Stimmen zu sehen. Wir kennen die Sprecher schon seit einiger Zeit, aber in diesem neuen Behind the Voices-Featurette sehen wir sie bei der Arbeit.

Wir werfen einen größeren Blick auf Ben Starr, der den mysteriösen Verso spielt, bekommen aber leider keine weiteren Details darüber, wer oder was sein Charakter ist, da die Entwickler von Sandfall Interactive an dieser Front schweigen. Wir erhalten auch einige Informationen über Maelle, Sciel, Monoco, Lune und Esquie von ihren jeweiligen Synchronsprechern.

Mit Talenten aus Baldur's Gate III, Good Omens, The Sandman, The Old Guard und mehr ist die Besetzung von Clair Obscur: Expedition 33 sehr gut besetzt, und obwohl sie im Video unten nicht zu sehen sind, sind Andy Serkis und Charlie Cox auch im Spiel. Die vielleicht größte Herausforderung für all diese englischen Schauspieler besteht jedoch darin, sie dazu zu bringen, bestimmte französische Wörter wie merde und putain zu verwenden, bei denen die Entwickler helfen mussten.

Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April für PC, Xbox Series X/S und PS5.