Schauen Sie sich die neue Welt der Concordia von Mario & Luigi: Brothership an

Im kommenden Mario and Luigi: Brothership lassen wir die Mushroom Kingdom hinter uns, zumindest vorerst, und reisen in das Inselreich Concordia. Wie sieht diese Welt also eigentlich aus?

Genau diese Frage möchte Nintendo in einem neuen Trailer beantworten, den sie Greetings from Concordia nennen. Während vieles vertraut aussieht - eine klassisch grüne, üppige Welt, eine Feuerwelt, eine Eiswelt und so weiter - ist es klar, dass es auch vieles gibt, das anders ist.

Schaut euch das Video an, um zu sehen, was ihr entdecken müsst, wenn Mario and Luigi: Brothership am 7. November exklusiv für die Switch erscheint.